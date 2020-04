Lutte anti-coronavirus: les maires de Téhéran et de Séoul échangent des expériences

Hanachi a déclaré que la situation difficile des premiers jours de la pandémie n'existe plus en Iran, car les cas confirmés d'infections et de décès ont considérablement diminué.



L'Iran se bat avec le virus et les sanctions simultanément, a-t-il déclaré, notant qu'au début, les installations étaient très limitées, car seuls deux laboratoires pouvaient passer des tests coronavirus, mais actuellement le nombre de laboratoires liés aux coronavirus a atteint 60.

La municipalité de Téhéran a mis en place une cartographie vidéo dans la tour Azadi pour la solidarité avec d'autres pays aux prises avec la pandémie qui a été bien accueillie par les autres pays, a déclaré Hanachi.



Il a également salué l'adhésion du public à l'Initiative de distanciation sociale dans le pays, affirmant que la crise coïncidait avec les vacances de Nowruz, ce qui a contribué à réduire le trafic dans les villes.

Le maire de Téhéran a également apprécié l'aide de la Corée du Sud et de Séoul à l'Iran dans la lutte contre la pandémie et a exhorté le maire de Séoul à transmettre au monde le message de Téhéran face aux coronavirus et aux sanctions lors de la Conférence des villes métropolitaines et du gouvernement sud-coréen.



Park Won-soon, pour sa part, a réitéré le partage d'expérience avec tous les pays aux prises avec le coronavirus, affirmant que la Corée du Sud comprend les conditions de l'Iran en période de sanctions et essaie de l'aider sur le terrain.

Se référant à l'expérience de la Corée du Sud dans la lutte contre la pandémie, il a déclaré que le pays était confronté à l'épidémie de SRAS il y a des années et qu'il utilisait l'expérience de ces jours dans la lutte contre le COVID-19.



Egalement, Hanachi a déclaré dans un tweet après l'entretien vidéo avec le maire de Séoul Park Won-soon que les crises mondiales ne peuvent être gérées que par des solutions mondiales et qu'aucune solution commune ne sera atteinte sans communication constructive.



Téhéran et Séoul ne se laisseront jamais seuls sur cette voie, a-t-il réitéré.

