Coronavirus en Iran: une tendance à la baisse dans 16 provinces

Le taux moyen de contamination au coronavirus dans 25% des provinces du pays se situe entre 0 et 10 personnes, et dans 25%, le taux est entre 10 et 20 personnes, a annoncé mardi, Iraj Harirchi lors de la cérémonie de présentation du nouveau président de l'Université des sciences médicales du gouvernorat d'Ardabil (nord-ouest).

Il a également noté que le nombre de décès quotidiens causés par la propagation du virus en Iran pour la première fois aujourd'hui, mardi, est tombé à moins de 100 personnes.



Il a ajouté que la poursuite de ce succès dépend de la coopération des citoyens dans le domaine de la mise en œuvre du projet d'espacement social intelligent et de la nécessité d'éviter une mobilité inutile

Selon le dernier bilan annoncé aujourd'hui mardi par le ministère iranien de la Santé concernant la propagation du coronavirus dans le pays, le nombre total d'contaminations jusqu'à midi aujourd'hui a atteint 74 877 personnes et 4 683 décès, tandis que 48 129 personnes se sont remises de ce virus.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**