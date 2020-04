Coronavirus: un détecteur des zones infectées inventé par le CGRI

Le général de brigade Hossein Salami a déclaré mercredi en marge de la cérémonie du dévoilement de cet appareil de la fabrication iranienne: "Cette nouvelle technologie est basée sur la création d'un champ magnétique et sur l'utilisation d'un virus bipolaire embarqué dans l'appareil qui couvre un rayon de 100 mètres en vue de détecter les points infectés juste en 5 secondes."

"Cette innovation est un phénomène scientifique et technologique émergent et unique qui a été réalisée par les scientifiques du CGRI. Cet appareil se pratique pour le dépistage de masse car il fonctionne à distance et sans la prise du sang. Cette nouvelle technologie permet de détecter les surfaces et les objets contaminés et aussi les personnes infectées par le virus. Cet appareil rend possible les désinfections intelligentes pour ne pas désinfecter les zones non contaminées.", a ajouté le commandant du CGRI.

Selon le général de brigade Hossein Salami, cette nouvelle technologie a été testée dans divers hôpitaux et sa précision est révélée à plus de 80%.

Depuis la propagation du Covid-19 en Iran, les services scientifiques, pharmaceutiques et médicaux du CGRI se sont mobilisés pour défendre le peuple iranien contre les risques du coronavirus.