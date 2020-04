L’armée iranienne « prête à faire face à toute menace »

Téhéran (IRNA)- Le ministre iranien de la Défense et de l'Appui logistique des forces armées de la République islamique d’Iran (RII), le général Amir Hatami, a déclaré que l’Iran en observant de près et avec précision les évolutions internationales, et en procédant à une compréhension approfondie de leurs processus, est « prêt à faire face à toute menace » potentielle.

Selon le centre d'informations du ministère iranien de la Défense, le général de brigade Amir Hatami a félicité l'Armée de la République islamique d'Iran, en ce mercredi 15 avril, qui marque la Journée nationale de l’Armée de la RII, et a déclaré : « L'Armée de la RII, fidèle sous les ordres du Commandant en chef des forces armées (l’honorable Ayatollah Khamenei), demeurera sans hésiter à la hauteur des sacrifice (donner sa vie) à tout moment et en tout lieu où il serait nécessaire. La haute autorité militaire iranienne a noté : « Dans aucun autre pays, nous ne voyons un exemple de l'armée telle qu’il est en République islamique d'Iran. Ailleurs au sein des Armées, il existe une force entièrement combattante, qui n’est pas au service d’une école de pensée (divine) ou au service du peuple du pays, mais principalement au service des dirigeants et des hommes au pouvoir, ce qui constitue la principale différence entre l'armée de la République islamique d'Iran et celles d’autres pays ». Le ministre de la Défense a ajouté: « Aujourd'hui, en termes d'équipements, de personnel, de formation et de conception, l'armée iranienne est sans aucun doute l'une des armées les plus préparées au monde ». Il a déclaré que l'armée iranienne a toujours été au service de la population face aux diverses crises qui ont touché le pays, telles que les inondations, les tremblements de terre ou la crise toute récente, celle du coronavirus. Il convient de noter que l'armée de la République islamique a donné 48 000 martyrs, pendant la guerre imposée de l’Irak de Saddam contre l’Iran.