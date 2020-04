Coronavirus: le traitement gratuit pour les ressortissants étrangers (Rouhani)

Le président de la République islamique d'Iran a déclaré mercredi lors d'une réunion du cabinet : "Les médecins, les infirmiers et tous les cadres de santé en Iran travaillent acharnement pour rendre des services adéquats aux patients du coronavirus. Dans certains pays le nombre d'infirmiers et de médecins ne suffise pas dans les hôpitaux pour recevoir les patients. Et dans certains pays, selon les statistiques, il n'y a pas assez de lits de soins intensifs pour les malades. Mais en Iran, depuis la propagation du coronavirus, nous ne connaissons aucune personne refusée dans un hôpital à cause de sa pauvreté financière ou en raison du manque de lits. "

Dr. Rouhani a surtout précisé que le traitement du coronavirus est gratuit pour les ressortissants étrangers qui résident légalement en Iran.

"Un grand effort a été fait pour fournir les équipements médicaux et les matériels de santé dont le pays avait besoin. Les masques N95 pour le cadre de santé et les vêtements spéciaux de protection et des médicaments nécessaires sont fournis quotidiennement dans les hôpitaux.", a affirmé le président Hassan Rouhani.