Coronavirus : l’Iran pleure désormais 4 777 morts

Téhéran (IRNA)- « Jusqu'à présent, 76 389 personnes dans le pays ont définitivement contracté le coronavirus et avec la mort de 94 autres au cours des dernières 24 heures, les victimes du Covid-19 dans le pays a atteint 4 777 personnes, a annoncé le chef du Centre des Relations publiques et de l'Information du ministère iranien de la Santé, du Traitement et de la Formation médicale, Kianouch Jahanpour.

Intervenant ce mercredi 15 avril à l’occasion de son point de presse télévisé journalier, Kianouch Jahanpour a déclaré : « Selon les derniers données définitives sur le nombre de morts et de cas avérés dans le pays, 1 512 nouveaux cas ont été testés positifs, sur la base de critère diagnostique définitifs, entre mardi et mercredi 15 avril, ce qui porte au total le nombre des contaminations confirmées à 76 389 ». Il a poursuivi : « Malheureusement, au cours des dernières 24 heures, 94 patients victimes de Covid -19 ont perdu la vie et à ce jour 4 777 patients sont au total décédés et ne sont plus parmi nous ». « Jusqu'à présent, 49 933 patients touchés par le virus mortel de Covid-19 s’en sont sortis et quitté l’hôpital, et 3 643 autres se trouve en soins intensifs », a indiqué cette autorité de Santé iranienne. Il a affirmé que plus de 299 204 de tests de coronavirus ont été effectués jusqu’à présent en Iran. Kianouch Jahanpour « remercie » à cette occasion les Iraniens qui sont restés chez-eux et qui respectent le confinement et les consignes sanitaires, faisant preuve de la « patience », en cette période de crise sanitaire. « Nous appelons la population à continuer à appliquer toutes les recommandations et à s'abstenir de tout voyage et déplacements non-nécessaires », a-t-il encore insisté.