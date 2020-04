Iran : 18 projets miniers pour 2,5 milliards de dollars en phase d’exploitation (IMIDRO)

Selon le rapport du mercredi 15 avril de l'IRNA, les tableaux statistiques de l'Organisation pour le développement et la rénovation des mines et des industries minières d'Iran (IMIDRO) indiquent qu'environ 33% du total des projets concernent les secteurs de l'acier et des secteurs connexes, et le cuivre, les lignes de transport d'électricité vers les mines et la construction de routes toujours pour les mines représentent chacun une part d'environ 15%.

IMIDRO est une entreprise métallurgique et sidérurgique iranienne. Elle est également présente dans le secteur du ciment.