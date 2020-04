L’Iranien Mokhtabad reçoit la médaille d’or du Prix des musiques du monde

Selon les Relations publiques du Bureau iranien de la musique, Mohammad Allah Yari, dans un message émis mercredi 15 avril, a présenté ses félicitations à l’adresse de l’éminent chanteur et compositeur iranien, Abdolhossein Mokhtabad et écrit : « Remporter la médaille d'or au Concours de musique du monde 2020 témoigne des connaissances, de l'expérience utile et des capacités de Son Excellence à représenter la musique iranienne sur la scène internationale. À une époque où nous avons besoin plus que jamais de présenter l’art irano-islamiques sur ses aspects patents et latents, la musique joue un rôle efficace et digne dans le domaine sensible de la diplomatie culturelle et fait résonner plus largement le nom de ce poids qu’est l’Iran».

Le site Web du World Music Awards, tout en annonçant tous les lauréats de 2020, a inclus le nom et l'image d'Abdolhossein Mokhtabad parmi ses neuf principaux gagnants. Mokhtabad a remporté la médaille d'or aux World Music Awards 2020 pour son œuvre intitulée « En hijab par honte ».

Les autres médaillés d'or du Prix mondial de la musique viennent d'Allemagne, des États-Unis, de Serbie, d'Italie, d'Angleterre et du Royaume-Uni.

« Le Prix ​​des musiques du monde » a été fondé en tant qu'institution prestigieuse et internationale pour présenter des musiciens indépendants depuis 2011 et récompense chaque année d’éminents artistes issus de divers coins du monde : Pour cette année il y avait neuf médaillés d'or, 100 médaillés d'argent et 50 médaillés de bronze. C'est la première fois qu'un Iranien remporte une médaille d'or dans cette compétition.