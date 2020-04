Le président Rohani inaugure 4 grands projets d'approvisionnement en eau et d'électricité

Dans la vidéoconférence qui a eu lieu jeudi, l'usine de Parand Combined Cycle Powe, la phase 2 de la station de traitement d'eau d'Eslamshahr, la phase 1 de la station de traitement des eaux usées de Malard et la station de traitement des eaux usées de Mead Housing Scheme de Safadasht ont commencé à fonctionner sur ordre du président Hassan Rouhani.



Les projets sont finalisés avec un crédit de 2,8 billions de tomans dans la province de Téhéran.

Avec l'ouverture de l'usine de traitement des eaux usées du programme de logement Mehr de Safadasht, 50 000 personnes seront couvertes par le projet.

Selon le président Rohani, l'ouverture de ces projets et d'autres projets d'une valeur de 50 billions de tomans uniquement dans le secteur de l'énergie jusqu'à la fin de l'année porte le message que tout le monde travaille dur pour le développement de notre Iran islamique.

«Notre peuple doit savoir que, bien que cette année soit difficile et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, nous combattons deux virus: les sanctions et le coronavirus, nous ferons de notre mieux pour que les gens puissent vivre relativement bien.



Les gens devraient savoir que le gouvernement, les entreprises privées et publiques, les institutions et toutes les régions du pays ne resteront jamais inactifs un instant pour le développement de leur pays malgré la lutte contre les sanctions et le coronavirus sur deux fronts simultanés.»

