Coronavirus: l'espoir en Iran, hausse du nombre de guérisons

La courbe des cas de contamination par le coronavirus en Iran semble avoir entamé une baisse progressive et lente, selon les chiffres officiels publiés jeudi 16 avril. Plus les jours passent, plus le nombre de personnes guéries su coronavirus s'accroit aussi. Même si le nombre de personnes contaminées à cette pandémie se multiple au quotidien, le nombre de guérisons n'est pas négligeable.

Le chef du bureau des relations publiques du ministère iranien de la Santé a déclaré jeudi que 77 995 personnes ont été infectées par le coronavirus (COVID-19), dont 4 869 ont perdu la vie.



Kianoush Jahanpour a déclaré que 1 606 nouveaux cas d'infection avaient été détectés depuis hier et 92 personnes ont perdu la vie au cours des dernières 24 heures.



Il a ajouté que 52 229 patients se sont rétablis du virus, mais 3 594 autres sont dans un état critique.



Il a ajouté que quelque 310 340 tests de coronavirus ont été effectués dans plus de 100 laboratoires en Iran.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**