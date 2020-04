Iran: la capacité de production d'électricité s'élève à 83.500 MW

En marge de l'ouverture de la troisième centrale thermique d'une capacité de 460 mégawatts à Parand, qui fait partie de la province de Téhéran, la capacité de production d'électricité en Iran a atteint 83 000 et 500 MW, a précisé Homayoun Haeri.

Il a souligné la croissance du pays dans la production d'énergies renouvelables et a déclaré que la capacité de production d'électricité du pays est maintenant plus de 12 fois supérieure à ce qu'elle était au début de la révolution (1979).



Il a expliqué que la capacité du pays dans le domaine de la production d'électricité augmente et que nous prévoyons qu'elle atteindrait plus de 88 000 MW d'ici la fin de cette année (se terminant le 20 mars 2021).

Il a souligné que la couverture électrique des villes et des villages en Iran est de 100%, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale, ajoutant que cette réalisation a été réalisée dans des conditions difficiles et des embargos économiques.

