Iran/Mazandaran: le tourisme a rapporté près de 2 millions de dollar l'année dernière

Seifollah Farzaneh, directeur général du patrimoine culturel, de l'artisanat et du tourisme de Mazandaran, a déclaré que les revenus avaient été réalisés grâce à l'entrée de touristes et à l'exportation de produits artisanaux qui, malgré de sérieuses restrictions, ont connu une croissance beaucoup plus importante que par le passé.

Selon lui, la présence de touristes étrangers a contribué à une augmentation des recettes en devises de la province.

Les ventes d'artisanat sur le marché intérieur au cours des 11 premiers mois de 2019 se sont élevées à plus de 122 milliards de riyals, et le commerce de navettes de l'artisanat de la province de Mazandaran a atteint plus de 2 millions de dollars, a-t-il ajouté.

