Un éminent religieux irakien appelle les oulémas du monde à s'opposer aux sanctions US

A l'approche du mois sacré du Ramadan, j'exhorte tous les érudits chiites et sunnites et autres religions, y compris le christianisme, à protester et à s'unir pour s'opposer aux sévères sanctions américaines contre le gouvernement et le peuple iraniens, a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu'en raison de la menace de coronavirus et des avertissements à ne pas se rassembler à ce moment particulier, il est proposé d'organiser un rassemblement à travers le cyberespace et les réseaux sociaux.

Khaled al-Mullah a souligné que de nombreuses personnalités religieuses aux États-Unis et en Europe qui sont d'accord avec nous dans cet appel humanitaire peuvent participer à ce rassemblement de protestation afin que les voix des érudits religieux puissent être entendues par le monde.

