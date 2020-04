Le Président Rohani qualifie de « gardien de l’âme de la patrie », l’armée iranienne

Dans une déclaration émise ce vendredi 17 avril et lue par le ministre de la Défense et de l’Appui logistique des Forces armées de la RII, le général brigadier, Amir Hatami, lors d'un défilé militaire tenu aujourd’hui qui marque la Journée nationale de l’Armée en Iran (Le 29 Farvardine), Hassan Rohani a précisé : « Aujourd'hui, les citoyens iraniens, depuis chez eux et tous les activistes économiques et sociaux depuis leurs boulots, observent la manœuvre d'autorité nationale et sociale des défenseurs de la patrie et des soutiens des défenseurs de la Santé, et saluent l’Armée de la République islamique et le personnel de la Santé ».

En 1979, l'Imam Khomeiny, le grand père-fondateur de la Révolution islamique, a nommé le 29 Farvardine du calendrier iranien (17 avril cette année) «Journée de l'Armée».