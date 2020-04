L'armée iranienne, « symbole de soutien du peuple et des intérêts nationaux » (Rohani)

« Notre armée n'est pas un symbole de militarisme, mais un symbole de soutien au peuple et aux intérêts nationaux La grandeur de votre travail, vous « les défenseurs de la patrie» et les «défenseurs de la Santé », au service pour assister la nation et le gouvernement au moment où le pays était touché par des inondations, les tremblements de terre et l’épidémie, est devenue plus que jamais évidente », a écrit Hassan Rohani sur sa page twitter, en cette journée du 29 Farvardine soit le 17 avril 2020, dédiée à l’Armée iranienne.

En 1979, l'Imam Khomeiny, le grand père-fondateur de la Révolution islamique, a nommé le 29 Farvardine du calendrier iranien (17 avril cette année) «Journée de l'Armée».