Energie : Téhéran et Doha s'entendent sur des coopérations conjointes

Suite au report de la réunion de la Commission mixte de coopération économique Téhéran-Doha, qui devrait se tenir à Ispahan en avril de cette année, du au conférence, Reza Ardakanian, ministre iranien de l'Énergie, en tant que président iranien de la Commission, et Ali Ibn Ahmad Al-Kawari, ministre qatari du Commerce et de l'Industrie, se sont entretenus ce vendredi 17 avril, en vidéoconférence, des questions d’intérêts communs et ont pris des décisions en faveur du renforcement des coopérations conjointes.

Les présidents iranien et qatari de la Commission mixte de coopération économique sont convenus de convoquer une réunion de la Commission mixte le plus tôt possible une fois l'actuelle crise du coronavirus passée, et après un retour à la normale afin de donner suite aux objectifs fixés.