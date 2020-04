L'Iran offre gratuitement aux pays du monde son système de diagnostic du Covid-19

Les chercheurs iraniens ont inventé, il y a quelques semaines, un système très avancé de diagnostic du Covid-19 qui fonctionne sur la base de l'intelligence artificielle. L'Iran veut maintenant mettre cette technologie à la disposition de tous les pays du monde entier en vue de contribuer à la campagne internationale de la lutte contre le coronavirus.

Dr. Rabiee, professeur à l'Université Sharif et membre du groupe scientifique de l'intelligence artificielle de l'OMS a déclaré : " La Chine utilise déjà l'intelligence artificielle pour diagnostiquer le Covid-19 sur la base de la tomographie axiale calculée par ordinateur, mais les systèmes chinois et américains (les seuls pays du monde qui possèdent cette technologie) ont une précision de 90% alors que le système iranien a une précision de plus de 97% en moins d'une minute. En outre, le système iranien peut calculer également le volume, la taille et la densité de la zone infectée dans les poumons des patients."

Dr. Rabiee a noté que des pays tels que le Canada, la Roumanie et l'Indonésie ont déjà demandé ce produit iranien.

"Nous espérons que ce système de diagnostic du coronavirus sera rapidement fourni à tous les pays du monde surtout aux pays islamiques. Nous sommes prêts pour une coopération scientifique avec les pays islamiques. Les résultats des nouvelles recherches dans ce domaine aussi seront fournis au monde entier.", a affirmé ce membre du groupe scientifique de l'intelligence artificielle de l'OMS.