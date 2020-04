Une entreprise iranienne remplace un fournisseur canadien dans l'industrie des télécommunications

Un appareil appelé simulateur de canal est une pièce que l'industrie des télécommunications achetait généralement à une entreprise canadienne.



Avec le rachat de l'entreprise par une entreprise américaine et l'imposition de sanctions et d'une interdiction de vente, une entreprise iranienne basée sur la connaissance s'est engagée à fabriquer l'appareil.



Soroush Akhlaqi Esfahani, PDG d'Amvaj System Company, a déclaré que cette partie est utilisée dans le système de télécommunications du pays pour tester les performances du modem.



Cette pièce n'était pas produite auparavant au pays et la demande intérieure était souvent satisfaite en achetant auprès d'une entreprise canadienne. L'entreprise canadienne a été achetée par une entreprise américaine et elle n'était plus disposée à vendre l'appareil à l'Iran avec d'autres produits.

Le militant de la technologie a déclaré qu'en soulevant la question dans l'unité de R&D et avec l'aide des ressources scientifiques et académiques du pays, la fabrication de l'appareil a été mise à l'ordre du jour.

