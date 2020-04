L'Iran dévoile six produits anti-COVID19

Au cours de la cérémonie de dévoilement, la vice-présidente iranienne pour les sciences et la technologie, Sourena Sattari, est passée par la porte de désinfection de la visite virtuelle et sa température corporelle a également été mesurée par l'appareil.



Sattari a déclaré que les statistiques sur les coronavirus en Iran montrent une bonne performance de la technologie et de l'innovation dans ce domaine.



Il a ajouté que les entreprises iraniennes axées sur le savoir et les ressources humaines actives dans ce domaine ont eu de bonnes performances en temps opportun.

La plupart des produits ont été fabriqués pour lutter contre le coronavirus.



La porte de désinfection pas à pas a la capacité de mesurer la température corporelle et l'oxygène dans le sang.



Le générateur d'ozone a également été dévoilé, capable de désinfecter l'air et de produire de l'ozone en mode sur site.



Le manque de produits chimiques, le remplacement des autoclaves hospitaliers et le fait de ne pas laisser de taches sur l'équipement, les surfaces et les vêtements sont d'autres caractéristiques de l'appareil.

Shield nano, des kits de test de coronavirus moléculaire et une application pour l'alimentation, la sécurité et le coronavirus ont également été dévoilés.