Covid-19 en Iran: 5031 morts au total, le nombre de décès quotidiens en baisse

Kianoush Jahanpour, le porte-parole du ministère de la Santé, a déclaré que 1 374 nouveaux cas d'infection avaient été détectés depuis vendredi midi, ajoutant que 80 868 personnes avaient été confirmées infectées à ce jour par le coronavirus dans le pays.



Le responsable a déclaré que 55 987 patients iraniens COVID-19 se sont rétablis et qu'ils ont été renvoyés de l'hôpital jusqu'à présent.



Jahanpour a cependant noté que 3 513 patients COVID-19 sont dans un état critique et font l'objet de soins intensifs.



Il a ajouté que 330 137 tests COVID-19 ont été administrés à des personnes depuis le début de l'épidémie.



Exhortant les gens à rester chez eux, Jahanpour a ajouté qu'en dépit de toutes les sanctions et animosités, l'Iran continuera de lutter contre le virus.

