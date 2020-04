Javad Zarif attendu lundi en Syrie

Annonçant dimanche 19 avril la nouvelle, Seyyed Abbas Moussavi, a ajouté : « Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran (RII), quittera demain lundi, Téhéran pour Damas pour rencontrer les autorités syriennes et des entretiens officiels ».

« Au cours de la visite d'une journée, Zarif rencontrera le Président syrien Bachar al-Assad et son homologue Walid al-Muallem. Les deux parties discuteront des relations bilatérales, des évolutions régionales, ainsi que des derniers développements politiques, dont sur le champ de bataille de la lutte anti-terroriste en Syrie », poursuit le diplomate.

La dernière fois que le ministre iranien des Affaires étrangères s'est rendu en Syrie, c'était en avril 2019. Au cours de la visite, il a rencontré de hauts responsables syriens, dont le Président et le ministre des Affaires étrangères du pays, et discuté avec du renforcement des relations bilatérales et des évolutions dans la région.

Le très haut diplomate et vice-Premier ministre syrien, Walid Muallem, en compagnie du ministre de la Défense de son pays, le général brigadier, Ali Abdallah Ayyoub, s’étaient également déplacés à Téhéran en janvier 2020 et ont rencontré de hautes autorités iraniennes.