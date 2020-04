La Fédération internationale des travailleurs sociaux soutient la levée des sanctions anti-iraniennes

La Fédération internationale des travailleurs sociaux a publié un message sur son site en vue de soutenir l'Iran contre les sanctions pharmaceutiques imposées illégalement par les États-Unis contre.

Nous lisons sur le site de la Fédération internationale des travailleurs sociaux : " L'Iran est l'un des pays du monde les plus touchés par le virus Covid 19 et est aux prises avec un manque de fournitures médicales vitales. Fédération soutient la levée immédiate de tout obstacle aux fournitures médicales. C'est le moment de la solidarité mondiale et de l'unité pour arrêter le virus dans tous les pays. Nous applaudissons tous les membres de l'IFSW qui travaillent à plusieurs niveaux, qui mettent en place des services en ligne et par téléphone, renforcent l'action et la responsabilité de la communauté et défendent les besoins de leurs communautés. La solidarité et l'unité mondiales au niveau gouvernemental ne devraient pas être remises en question pour le moment."

L'IFSW représente 3 millions de travailleurs sociaux issus de 128 pays différents. Il s'agit du plus grand organisme mondial de professionnels qualifiés dédiés à la justice sociale et aux droits de l'homme.

Le 6 avril 2020 aussi, l'Association iranienne des travailleurs sociaux a eu lancé la campagne internationale de #I_have_good_news pour demander aux habitants de notre planète de faire un petit pas vers la diffusion de bonnes nouvelles locales et internationales à propos de la pandémie du Covid-19.