Coronavirus : 5 118 morts en Iran depuis le début de la pandémie

Téhéran (IRNA)- Le chef du Centre des Relations publiques et de l’Information du ministère iranien de la Santé et de l'Éducation médicale, Kianouch Jahanpour, a annoncé : Jusqu'à présent, 82 211 personnes dans le pays ont été infectées par le virus mortel de Covid-19 et avec la mort de 87 personnes au cours des dernières 24 heures, le nombre des victimes s’élève à 5 118.

L’Iran a enregistré 87 décès dus au nouveau coronavirus au cours des dernières 24 heures, entre samedi et dimanche 19 avril, ce qui porte le nombre total des disparus recensés dans le pays à 5 118. Le nombre de cas confirmés se monte à 82 211, avec 1.343 nouveaux cas en 24 heures. Kianouch Jahanpour a déclaré : « À ce jour, 57 023 patients du Covid-19 ont pu quitter l'hôpital après leur convalescence et 3 456 autres sont en soins intensifs ». Le porte-parole du QG pour la Lutte contre le coronavirus a également fait part des 341 662 tests diagnostiques, jusqu’à ce jour en Iran, pour vaincre le virus mortel de Covid-19. « Bien qu'il y ait une baisse progressive des nouveaux cas dans le pays, mais il est trop tôt pour relâcher les efforts et il faut toujours prendre au sérieux les avertissements », a-t-il prévenu. Cette autorité sanitaire a remercié d’avance les Iraniens qui respecter toujours les mesures de prévention et la distanciation sociale (DC) avant de les appeler à rester chez eux au maximum et à ne se déplacer qu'en cas de nécessité.