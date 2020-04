Catastrophe du coronavirus : l’Ecole théologique d’Iran se dit prête à travailler avec l'Église orthodoxe

« Les événements malheureux dus à la propagation du coronavirus ont infligés des souffrances et de la misère aux pays et aux nations, attristant les dirigeants des religions, des érudits et des penseurs », a déploré l'ayatollah Ali Reza A'arafi dans sa lettre.

L’Ayatollah A'arafi a poursuivi : « Les écoles théologiques, les personnalités éminentes religieuses, les grands maîtres, les professeurs et les étudiants iraniens, sont prêts à partager leurs nouvelles expériences scientifiques, de recherche, culturelles et de secours, en particulier dans le domaine de cyberespace et à ouvrir à cette fin un nouveau chapitre de coopération interreligieuse avec les pays du monde et l'institution chrétienne orthodoxe, manière d’être ensemble au service de l'humanité ».

La réponse du nouveau chef du Conseil œcuménique des Églises à la lettre de l'ayatollah A’arafi

En réponse à la lettre de l'ayatollah Arafi, le nouveau chef du Conseil œcuménique des Églises, a déclaré : « Nous sommes conscients des grandes souffrances du peuple iranien pour cause de la maladie pandémique de Covid-19 ; nous savons que les sanctions contre l'Iran ont intensifié l’actuelle crise dans le pays ».