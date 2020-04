Coronavirus en Iran: plus de 15,000 tests par jour

Ehsan Mostafavi a affirmé lundi lors d'une interview accordée à l'IRNA: " Nous avons le potentiel de doubler ou tripler cette capacité dans le pays. En créant un réseau de laboratoires de diagnostic du Covid-19, nous avons transformé la menace du coronavirus, en une opportunité pour le pays."

Ce responsable médical a précisé qu'au début de l'épidémie, l'Iran avait seulement 4 centres du dépistage de coronavirus, mais aujourd'hui il y a plus de 125 laboratoires privés et publics qui sont mobilisés dans ce domaine.

Le président Rouhani a annoncé hier le démarrage de la nouvelle phase du dépistage du Covid-19 en Iran. Au cours de cette phase basée sur un plan de traçage, les personnes en contact avec le patient aussi seront testées en vue d'éradiquer cette maladie en Iran.

L'Institut Pasteur d'Iran, fondé en 1920, va fêter cette année son 100e anniversaire. Durant un siècle d'activité, ce centre médical a joué un rôle important dans la lutte contre diverses maladies comme la peste, la variole et la tuberculose.

Depuis 1983, l'Institut Pasteur d'Iran est aussi active dans le domaine de l'éducation universitaire et propose des diplômes en Master et en Doctorat dans les différents disciplines de la recherche médicale, de la biotechnologie et des études pharmaceutiques.

Aujourd'hui, l'Institut Pasteur d'Iran est au premier rang dans le diagnostic du coronavirus.