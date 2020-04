La présence des forces américaines dans la région «illégale et provocatrice» (Téhéran)

«Nous considérons principalement les étrangers et la présence américaine dans la région comme provocateurs et illégaux. C'est notre région et nous devons assurer sa sécurité en effectuant des patrouilles », a déclaré via la vidéoconférence lundi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Seyyed Abbas Mousavi dans son conférence de presse hebdomadaire.

À notre connaissance, les forces américaines ont bloqué la patrouille des forces iraniennes et elles ont reçu la réponse, a-t-il ajouté.



Les remarques viennent en réponse aux récentes affirmations de la marine américaine selon lesquelles 11 navires iraniens se sont rapprochés à plusieurs reprises des navires militaires américains dans des «approches dangereuses et harcelantes» dans le golfe Persique.

Le CGRI a publié un communiqué dimanche, notant que la principale source de méfaits et d'insécurité dans la région est la présence illégale de forces terroristes américaines, réitérant l'appel au retrait total de toutes les forces américaines du golfe Persique et de l'Asie occidentale.



Dans le même temps, la cinquième flotte américaine, qui est stationnée dans la région, a offert un récit incorrect et utile de cet incident dans sa déclaration officielle, ce qui signifie l'intérêt des Américains à présenter un compte rendu hollywoodien de ce qui s'est passé, lit une partie de la déclaration.



«Nous sommes responsables de la sécurisation de la voie navigable clé du détroit d'Ormuz», a déclaré Mousavi, ajoutant: "Les autres forces devraient noter des avertissements et nous leur conseillons de quitter la région plus tôt afin que la paix et la stabilité reviennent.»

