Lors de ce déplacement, Zarif rencontre le président syrien Bachar al-Assad et le ministre des affaires étrangères Walid al-Moallem qui, à son tour, était à Téhéran le 12 janvier 2020.

Cette visite approuve, une autre fois, le niveau élevé des relations stratégiques irano-syriennes et révèle la longue histoire d'amitié et de coopération entre les deux pays frères et amis.