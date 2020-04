Zarif rencontre le président syrien Assad à Damas

Zarif, qui se trouve dans la capitale syrienne à la tête d'une délégation politique pour une visite d'une journée, a tenu les réunions lundi, a fait savoir le ministère des Affaires étrangères.

À son arrivée, le haut diplomate iranien a été reçu par le vice-ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Meqdad.



Plus tôt, il a été signalé que le voyage comprendrait des entretiens entre le ministre iranien des Affaires étrangères et des hauts fonctionnaires syriens sur des questions telles que les relations bilatérales et les développements régionaux ainsi que les derniers développements politiques et sur le terrain concernant la lutte de la Syrie contre le terrorisme.

La République islamique et la Syrie entretiennent des relations stratégiques profondes et multiformes qui, entre autres, ont vu les premiers fournir une assistance consultative militaire à l'armée syrienne face au terrorisme et au militantisme Takfiri depuis 2011.

L'assistance ainsi que le soutien aérien de la Russie, un autre allié de la Syrie, ont aidé Damas à restaurer sa souveraineté sur la majorité du territoire qu'elle avait perdu lors de la violence d'origine étrangère.

