L'exportation de la province d'Ispahan s'élève à 2.640 milliards de dollars

Iraj Movaffagh a affirmé lundi lors d'une interview accordée à l'IRNA : "Le développement de l'exportation des produits et des services et la quête des nouveaux marchés, surtout en Irak, constituent les axes principaux de notre plan en vue d'améliorer la condition économique et d'augmenter le taux de production dans la province d'Ispahan."

Le directeur de l'Organisation de l'industrie, de la mine et du commerce de la province d'Ispahan a précisé: "Au cours de l'année 1398 (mars 2019 – mars 2020) la valeur des exportations de la province d'Ispahan s'est élevée à plus de 2.640 milliards de dollars."

"Il faut promouvoir la qualité des produits iraniens pour que l'achat de nos produits dans les autres pays se multiplie.", a ajouté ce responsable économique.

La province d'Ispahan au centre du pays, avec plus de 5 millions d'habitants, se dote de 180,000 unités commerciales. Plus de 9000 unités de production, avec un capital de 221,000 milliards de rials iraniens et avec 263,000 travailleurs, sont actives dans la province d'Ispahan. Dans cette vaste province de 107,000 kilomètres carrés, plus de 840 mines sont en phase d'exploitation, avec un capital de 10,000 milliards de rials iraniens.

L'année 1399 (mars 2020 – mars 2021) a été nommée par le Guide suprême de la Révolution islamique en tant que l'Année de l'élan de production; une initiative intelligente en vue de promouvoir le dynamisme de l'économie iranienne.