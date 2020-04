Iran: 90% des équipements de la Marine sont fabriqués localement

«Nous sommes fiers que tous nos équipements militaires sont fabriqués dans le pays et que nous ne dépendons pas du monde extérieur, a déclaré lundi le commandant de la marine des Gardiens de la Révolution iranienne», Alireza Tangsiri.

En ce qui concerne la récente confrontation entre le CGRI et les forces américaines dans le golfe Persique, l'amiral a déclaré que «les forces américaines ont violé les réglementations internationales et bloqué le passage des navires iraniens, mais elles ont été confrontées à notre dure réponse».

«Les Américains apportent l'insécurité avec eux où qu'ils aillent», a-t-il dit.

Il a noté que la présence des forces américaines dans le golfe Persique a augmenté le nombre d'incidents maritimes ces dernières années.



L'amiral Tangsiri a ajouté qu'aucun navire étranger ne peut pénétrer dans les eaux régionales à moins qu'il ne soit identifié par l'armée iranienne et les forces du CGRI.

Condamnant la présence illégale des États-Unis dans la région, il a qualifié les pays de la région de frères musulmans et leur a demandé de se tenir côte à côte pour ne pas laisser les étrangers s'immiscer dans les affaires régionales.



L'Iran considère principalement les étrangers et la présence américaine dans la région comme provocateurs et illégaux. Il estime que les pays de la région doivent assurer sa sécurité en effectuant des patrouilles.



Les remarques de Tangsiri sont venues à la suite des récentes affirmations de la marine américaine selon lesquelles 11 navires iraniens se sont rapprochés à plusieurs reprises des navires militaires américains dans des «approches dangereuses et harcelantes» dans le golfe Persique.

