Rohani s'est entretenu avec Aliyev: l'Iran prêt à partager ses expériences de lutte contre le coronavirus avec l'Azerbaïdjan

Lors d'une conversation téléphonique avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lundi, le président Hassan Rohani a déclaré: «Heureusement, avec les mesures prises et la bonne coopération des gens avec les protocoles médicaux et sanitaires et les efforts du personnel médical, la tendance du COVID-19 en Iran a été en déclin».

Se référant aux relations amicales et bonnes entre les deux pays, le président a déclaré que la récente coopération entre les deux pays montre que l'Iran et l'Azerbaïdjan étaient côte à côte dans les jours difficiles.

Rohani a en outre évoqué les pourparlers entre les responsables des deux pays pour jeter les bases de la mise en œuvre des accords et du développement de la coopération, et a ajouté: «J'espère que tous les accords entre les deux pays, y compris la construction du chemin de fer Rasht-Astara, iront bien et seront mis en œuvre».

Egalement, le président a félicité à l'avance le gouvernement et le peuple azerbaïdjanais de l'arrivée du mois sacré du ramadan et a souligné le développement des relations et de la coopération avec le pays dans tous les domaines d'intérêt mutuel.



Le président de l'Azerbaïdjan a pour sa part expliqué les mesures prises dans le pays pour lutter contre les coronavirus et a ajouté: «Les interactions et les projets de transport entre les deux pays se poursuivent malgré les conditions particulières actuelles et l'interdiction de voyager visant à lutter contre l'épidémie de coronavirus».

«Malgré les problèmes causés par le coronavirus, nous examinons l'ouverture du projet de chemin de fer Astara-Rasht sous la forme d'une vidéoconférence», a déclaré Ilham Aliyev, soulignant la mise en œuvre des accords des deux pays.



Faisant référence au succès de l'Iran dans la lutte contre les coronavirus, le président de l'Azerbaïdjan a déclaré: «La République islamique d'Iran dispose d'un système de santé solide et nous nous félicitons de l'expérience de l'Iran dans la lutte contre les coronavirus».



Le président Ilham Aliyev a également félicité le gouvernement et le peuple iraniens pour l'arrivée du mois sacré du Ramadan et a exprimé l'espoir que les relations entre les deux pays se développeraient davantage dans tous les domaines.

