La coopération et l'amitié entre les pays, seule voie pour la sécurité régionale (Rohani)

Lors d'une conversation téléphonique avec l'émir du Koweït lundi, le président Hassan Rohani a souligné la coopération des pays de la région dans la lutte contre le coronavirus et a ajouté: «La République islamique a acquis de bonnes expériences dans ce domaine et est prête à transférer ses expériences à des pays amis, dont le Koweït».

Il a également apprécié les efforts déployés par l'émir du Koweït pour garantir des conditions stables dans la région et insiste sur le fait qu'il n'y avait aucun moyen d'assurer la sécurité et la stabilité dans la région que par la coopération et l'amitié entre les pays de la région elle-même.

«Nous sommes prêts à travailler ensemble pour assurer la sécurité et la stabilité dans la région et le monde, ainsi que pour lutter contre les coronavirus dans les conditions critiques d'aujourd'hui», a-t-il déclaré, ajoutant: «Nous attendons de notre ami, le Koweït, qu'il prenne position face aux problèmes régionaux et aussi au comportement inapproprié des États-Unis».



Rohani a décrit les relations fraternelles et amicales entre l'Iran et le Koweït et a ajouté: «Nous souhaitons que ces relations soient plus cordiales et amicales et nous sommes prêts à développer la coopération».

Le Président a également félicité à l'avance le gouvernement et le peuple du Koweït pour l'arrivée du mois sacré du Ramadan.

L'émir du Koweït a quant à lui déclaré que nous étions frères et que nous devrions être ensemble, ajoutant:« Aujourd'hui, nous sommes tous dans une situation difficile et pour surmonter cette situation, nous devons coopérer et développer notre communication».

Le Cheikh Sabah Al-Ahmad Jaber Al-Sabah a salué l'initiative présentée par l'Iran pour assurer la sécurité dans la région appelée «Initiative de paix d'Hormuz» et a déclaré: «Les positions du Koweït ont toujours été en faveur de la paix et nous espérons que certains de nos amis et frères de la région se comporteront avec sagesse».

Appréciant le comportement de l'Iran et prenant des positions logiques sur d'importantes questions régionales et internationales, l'émir du Koweït s'est félicité de la volonté de l'Iran de partager son expérience dans la lutte contre les coronavirus dans son pays et a souligné le développement et l'approfondissement des relations dans tous les domaines

