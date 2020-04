Un politicien irakien appelle à un mouvement mondial contre les sanctions anti-Iran

«On s'attend à ce que tous les pays indépendants du monde, lorsque la pandémie de coronavirus se propage à travers le monde, exigent à l'unanimité la levée des sanctions américaines contre le peuple iranien, a déclaré al-Bayati à l'IRNA.

Il a souligné que les sanctions unilatérales d'arrogance mondiale par ordre du président américain Donald Trump contre la République islamique d'Iran sont une conspiration contre le monde islamique et les musulmans.



L’ancien ministre irakien des droits de l’homme a ajouté que les sanctions et le blocus économique sont dirigés non seulement contre la République islamique d’Iran, mais aussi contre le monde islamique tout entier, en particulier les voisins de l’Iran, y compris l’Irak.

