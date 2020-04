Le congé pénitentiaire de Nazanin Zaghari prolongé jusqu'à 20 mai

« Lors de ma visite avec les autorités pénitentiaires, ce mardi 2 avril 2020, il a été annoncé que le congé de ma cliente avait été prolongé à nouveau jusqu’à 20 mai 2020», a déclaré Mahmoud Behzadi Rad, l'avocat de Nazanin Zaghari, à l’agence IRNA.

Cette mesure est destinée à protéger le personnel et les détenus de la propagation du coronavirus.

L'avocat de madame Zaghari, condamnée à cinq ans de prison pour acte d’espionnage, a déclaré qu’il avait proposé aux autorités judiciaires, l’octroi d’un aménagement de peine sous forme de libération conditionnelle, à sa cliente, qui est à la quatrième année de sa peine d’incarcération et qui a purgé plus de la moitié de sa peine.

Mahmoud Behzadi Rad a déclaré qu’il attend toujours la réponse de sa demande adressée au procureur.

Nazanine Zaghari, avait été jugée et condamnée à 5 ans de prison en Iran pour des activités d’espionnage contre les intérêts de la République islamiques d’Iran et au profit des étrangers menaçant la sécurité nationale.

Le Corps de Tharallah de la province de Kerman qui a démasqué et arrêté Nazanin Zaghari travaillant au service de pays étrangers contre l’Iran, a annoncé dans un communiqué émis le 15 juin 2016 : « Elle était l'un des agents les plus actifs à la tête des principaux réseaux affiliés aux étrangers et a effectué diverses missions pour réaliser les objectifs sinistres des ennemis de l’Ordre de la République islamique d’Iran ».

Nazanin Zaghari avait rejoint sa famille début mars 2020 à Téhéran suite au déclanchement de l’épidémie du Coronavirus.

Cette permission de sortir de la prison d’une durée provisoire a été donnée dans le cadre de la stratégie de riposte à la pandémie de Covid-19, mesure de précaution pour éviter d‘éventuelles contaminations en milieu carcéral.