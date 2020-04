« Le nombre de patients hospitalisés pour une infection au Covid-19 s'élève en Iran à 84 802 dont 1 297 de nouveaux cas identifiés entre lundi et mardi 21 avril », a déclaré cette autorité sanitaire à l’occasion de son point de presse quotidien à la télé.

Il a poursuivi : « Malheureusement, au cours des dernières 24 heures, 88 patients du Covid-19 ont perdu la vie, et à ce jour, 5 297 personnes sont décédés et ne sont plus parmi nous. »