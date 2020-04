Hassan Rohani exhorte l’Europe à prendre sa part de responsabilité face aux actions illégales US

Téhéran (IRNA)- Le Président de la République islamique d’Iran (RII), Hassan Rohani, s’attardant lors d’un entretien téléphonique ce mardi avec le Prémier ministre espagnol, sur le fait que dans ces circonstances difficiles actuelles, les pays du monde devraient placer les relations humaines au premier plan de leurs actions et s'opposer aux politiques hostiles, a déclaré qu’il revient à l'Union européenne et à l'Espagne d’agir et de prendre leur part d’effort et de responsabilité face aux actions illégales des États-Unis.

Dans une conversation téléphonique ce mardi après-midi 21 avril avec le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, Hassan Rouhani, Hassan Rouhani a exprimé ses condoléances et sa sympathie au peuple espagnol avant de dire prêt Téhéran à partager avec Madrid ses expériences dans la lutte contre le coronavirus ».