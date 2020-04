Coronavirus/Grippe : les chercheurs iraniens mettent en garde contre le virus hybride Covi-Flu

« Comme l'accès aux traitements appropriés et au vaccin anti-Covid-19 prendrait au moins un an et qu'il existe de nombreuses questions inconnues sur la maladie, l'épidémie de grippe saisonnière peut affecter des millions de personnes dans le monde au cours des prochains mois. Le monde risque de se trouver face à un nouveau défi, une nouvelle crise sanitaire, encore plus compliquée, un certain « Covi-Flu », qui sera une combinaison des symptômes de la grippe saisonnière et de ceux de Covid-19 », ont averti les chercheurs iraniens.

Dans une partie de leur article, les chercheurs iraniens ont salué la bonne résilience du système de santé iranien contre le Covid-19, malgré les sanctions les plus dures visant l’Iran en cette période de crise sanitaire.