La sécurité n'est possible qu'avec la « coopération des pays de la région »

Selon le site d'information présidentielle, Hassan Rohani s’exprimant mardi 21 avril à l’occasion d’un appel téléphonique avec Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, l'émir du Qatar, a qualifié d’ « important » et d’ « efficace » l’expansion des coopérations entre les pays du monde dans la lutte contre la pandémie du coronavirus.

Se référant aux plans de gestion de l’Iran en cette période de crise sanitaire et aux mesures prises dans notre pays pour lutter contre la propagation de la maladie mortelle du coronavirus, ainsi que le traitement des patients et les politiques nécessaires pour reprendre des activités économiques, administratives et éducatives, le Président Rohani a déclaré: « Nous sommes prêts à partager nos expériences avec tous les pays, en particulier le Qatar, pays ami et frère ».

« Nous devons essayer de poursuivre les relations commerciales et économiques bilatérales tout en respectant pleinement les directives sanitaires en cette période de crise sanitaire », a ajouté Hassan Rohani avant d’appeler les autorités des deux pays au sein de la Commission mixte de coopération à travailler dans ce sens ».