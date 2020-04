La gestion de la crise de la région doit être aux mains des pays de la région (Rohani)

Lors d'un entretien téléphonique mercredi avec le sultan d'Oman, le président Hassan Rohani a commémoré le défunt sultan Qaboos et a souhaité plein succès au nouveau sultan du pays, exprimant l'espoir que les relations entre les deux pays se développeront davantage pendant son mandat.

Le président a déclaré qu'au cours des derniers mois, nous avons assisté à une augmentation du commerce entre les deux pays, mettant l'accent sur le développement et l'approfondissement des relations Iran-Oman dans tous les domaines et a déclaré: «Nous sommes impatients de mettre en œuvre les accords entre les deux pays, y compris le transfert de gaz iranien à Oman et l'investissement d'Oman dans le port de Chabahar dès que possible, ce qui bénéficiera aux gouvernements et aux citoyens».

Appréciant le gouvernement omanais pour sa coopération et ses efforts concernant l'initiative Hormuz Peace Endeavour (HOPE) de l'Iran, le président a ajouté «Nous sommes tout à fait prêts à prendre des mesures sur cette initiative et sur toute autre initiative qui laisse la gestion de la crise aux mains des pays de la région».

Rohani a déclaré qu'en raison des bonnes relations entre les deux pays, le détroit d'Ormuz a été maintenu dans la paix, la stabilité et la sécurité tout au long de l'histoire, ajoutant: «Ces dernières années, nous avons toujours essayé d'empêcher la guerre et les effusions de sang dans la région, et nous devons continuer à travailler pour mettre un terme à la guerre au Yémen, qui a provoqué des destructions et des famines».

Soulignant que nous ne doutons pas que la stabilité de la région est due aux relations amicales entre les pays de la région, il a souligné «Aujourd'hui, nous appelons à de bonnes relations entre voisins et j'espère que durant le mandat de Votre Excellence, nous assisterons à une meilleure coopération dans les domaines bilatéraux et régionaux».

Rohani a également félicité à l'avance le gouvernement et le peuple d'Oman pour l'arrivée du mois sacré du Ramadan.



Pour sa part, le sultan d'Oman a décrit les relations entre les deux pays très bien et sincèrement, et a souligné: «Nos relations sont historiques et je vous assure que ces relations continueront comme le temps du défunt sultan Qaboos».

Soulignant la nécessité de développer et d'approfondir les relations entre les deux pays à tous les niveaux, Haitham bin Tariq a déclaré que la mise en œuvre de l'accord Iran-Oman est dans l'intérêt des deux parties.



Appréciant les positions et les politiques de l'Iran concernant la paix et la stabilité dans la région et l'instauration de la sécurité et de la paix dans le détroit d'Ormuz, a ajouté le sultan d'Oman, «Nous devons tous essayer de maintenir la région à l'écart de tout type de guerre et de problèmes inquiétants».

