Araghchi appelle la communauté internationale à agir contre les sanctions US

Mercredi, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères pour les affaires politiques a eu une conversation téléphonique avec le vice-ministre norvégien des Affaires étrangères, pour discuter des relations bilatérales, de la diffusion mondiale du COVID-19 et des derniers développements régionaux et internationaux.

Se référant à la propagation mondiale du coronavirus et à la nécessité d'une coopération de tous les pays pour lutter contre la maladie, Seyyed Abbas Araghchi a souligné les sanctions américaines illégales et unilatérales contre le peuple iranien au milieu du coronavirus, soulignant la nécessité pour la communauté internationale de résister aux sanctions américaines illégales et inhumaines.

Les deux responsables ont discuté et échangé des vues sur le prochain cycle de consultations politiques entre les deux pays à Oslo, les développements régionaux, y compris l'initiative de paix Hormoz, la paix et la réconciliation en Afghanistan, les derniers développements en Irak et la nécessité de poursuivre l'aide humanitaire au Yémen.

Le vice-ministre norvégien des Affaires étrangères, Tore Hattrem, a souligné la politique multilatérale du pays sur la scène mondiale et l'assistance aux institutions internationales pour assurer la santé de la population, ainsi que la poursuite des consultations avec l'Iran pour préserver la sécurité et la stabilité dans le golfe Persique et l'Asie occidentale.



Tore Hattrem a invité le vice-ministre iranien des Affaires étrangères aux Affaires politiques à se rendre à Oslo après la crise de coronavirus.

