Coronavirus: une réduction de 53% de nouveaux cas de contamination en Iran

S'exprimant lors d'une conférence de presse par vidéoconférence mercredi, Saeed Namaki a évoqué la réunion des ministres régionaux de la santé en présence du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, déclarant: «Il y a 18 jours, nous avons tenu une autre réunion pour discuter de la situation avec ces ministres de la Santé, et depuis lors, nous avons pu réduire le nombre de nouveaux cas quotidiens de 53%. En outre, le nombre de décès dus au COVID-19 dans notre pays a diminué d'un tiers au cours des 18 derniers jours.»

Faisant référence aux réalisations de l'Iran contre le coronavirus malgré les sanctions cruelles et unilatérales des États-Unis, il a déclaré: «C'est une grande réussite pour nous de recevoir un tel honneur face aux sanctions, mais nous avons appelé l'Organisation mondiale de la santé à prendre des mesures pour lever les sanctions».

Le nombre mondial de cas pour le coronavirus qui cause le COVID-19 a grimpé à plus de 2,5 millions. Le nombre de morts est passé à près de 180 000, tandis que plus de 705 000 se sont remis de la maladie.



En Iran, 85 996 personnes ont été infectées par le coronavirus, 5 391 personnes sont mortes à cause du virus et plus de 63 000 se sont rétablies.

