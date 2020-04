En Iran, la production d'aluminium atteindrait plus de 450 000 tonnes jusqu'en mars

Reza Rahmani a déclaré mercredi que la production totale d'aluminium au cours de la dernière année civile se terminant le 19 mars avait dépassé 276 000 tonnes.



Il a déclaré que la production augmenterait au cours de l'année à venir avec l'ouverture de SALCO, la fonderie d'aluminium massive d'Iran dans la province méridionale de Fars.

«Le projet susmentionné a été achevé dans la ville de Lamerd dans la province du Fars avec une capacité de production de 300 000 tonnes (par an) avec un investissement d'environ 1,2 milliard de dollars», a déclaré Rahmani, ajoutant qu'en ouvrant SALCO, la capacité de production totale de l'Iran pour l'aluminium atteindrait 785 000 tonnes par an.



Il a ajouté que SALCO serait la seule usine d'aluminium en Iran bénéficiant de tous les composants de la chaîne de production d'aluminium, y compris la fonderie, la fabrication d'anodes et les installations de stockage, en un seul endroit.

Le ministre a déclaré que l'usine bénéficierait des services d'un terminal portuaire exclusif sur le golfe Persique pour les exportations de ses produits; une structure qui, selon lui, a coûté au gouvernement plus de 170 millions de dollars pour sa construction.



SALCO est détenue conjointement par IMIDRO, la holding gouvernementale iranienne pour les mines et les métaux, et Ghadir Investment Company, dont l’Organisation iranienne de sécurité sociale et les fonds de pension liés aux forces armées sont les principaux actionnaires.

L'usine devrait employer directement plus de 1 500 personnes, principalement de la population locale, tandis que 5 000 emplois supplémentaires seraient créés sur la chaîne d'approvisionnement plus large de l'entreprise.



Une première phase de la fonderie d'aluminium géante devait ouvrir ses portes en novembre, mais elle a été retardée en raison d'une série de problèmes logistiques.

