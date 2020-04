Iran/Fars : le Président Rohani inaugure 4 projets au sud via vidéoconférence

Il s’agit de la mise en service de la première phase du complexe des industries de l'aluminium du Sud lancé suite à la visite de la délégation présidentielle du « gouvernement de la Sagesse et de l’Espoir » de Hassan Rohani en avril 2015 dans la région, de l'hôpital Haj Mahmoud Haj Heidar de la ville de Lamerd de 124 lits, du complexe sportif Chahid Sepahbod Haj Qassem Soleimanj, et du nouveau terminal de l'aéroport de Lamerd, inaugurés ce jeudi 23 avril par le Président, depuis Téhéran, via vidéoconférence.

La ville de Lamerd est située à 365 km au sud de Chiraz