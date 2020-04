Covid-19 en Iran : la tendance reste à la baisse

« Jusqu'à présent, 87 026 personnes dans le pays ont été définitivement testés positifs et avec 90 morts supplémentaires au cours des dernières 24 heures, le nombre de décès dus au coronavirus, dans le pays a atteint 5 481 », déplore, ce jeudi 23 avril, le porte-parole du QG du ministère iranien pour la Lutte contre la pandémie de Covid-19, à l’occasion de son point de presse journalier.

« Entre mercredi et jeudi, et sur la base des critères diagnostiques définitifs, 1 030 nouveaux patients atteints de Covid-19 ont été identifiés dans le pays, et compte tenu des nouveaux cas, le nombre total de malades hospitalisés pour une infection au Covid-19 en Iran a atteint 87 026 », ajoute cette autorité sanitaire.

Il a ajouté que plus de 64 800 patients atteints de coronavirus ont été rétablis mais bien plus de 3 000 patients restent dans un état critique.