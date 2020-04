Golfe Persique : le tweet de Zarif en réponse à la menace de Trump

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a exhorté le président américain « à s’occuper de cinq mille forces militaires américaines touchées par le nouveau coronavirus au lieu de menacer l’Iran et rendre heureux les terroristes de Saddam ».

Evoquant la version trop « hollywoodienne » et « montée de toute pièce », avancée par les États-Unis, sur l’épisode du 19 avril dans les eaux du golfe Persique (selon laquelle 11 vedettes rapides iraniennes, ont harcelé l’US Navy, près des eaux iraniennes, en croisant à plusieurs reprises « à distance extrêmement rapprochée » des navires américains), le très haut diplomate iranien, a qualifié de « fuite en avant » l’ordre belliciste de Donald Trump.

Pour le Chef de la diplomatie iranienne, la nouvelle menace de Trump apparaît comme une « fuite en avant », une manière de se dédouaner de ses propres tergiversations, lui qui est sous le feu des critiques aux Etats-Unis, pour la lenteur et les ratés de la lutte contre le coronavirus.

Mercredi, Donald Trump a annoncé sur Twitter qu'il avait ordonné à l'US Navy de viser et « détruire » toutes les canonnières iraniennes si elles se rapprochaient trop des navires américains.

Que font les Américains à proximité de notre pays, à 7 000 milles de leur pays ?, s’est encore interrogé Javad Zarif, sur sa page Twitter, il y a quelques jours.

L’armée iranienne « prête à faire face à toute menace »