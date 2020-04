La capacité des aéroports iraniens augmentée de 10 millions de passagers au cours des 7 dernières années

Mohammad Eslami qui s’exprimait ce jeudi 23 avril à l’occasion de la cérémonie d'inauguration, par le Président Rohani, via la vidéoconférence, du projet du nouveau terminal aéroportuaire de la ville de Lamerd, dans la province du Fars, au sud de l’Iran, a déclaré : « La valeur de cet investissement qui a été mis en œuvre dans 15 aéroports du pays, a été estimée à plus de 120 millions d’euros ».

Mohammad Eslami

M.Salami a ajouté : « 20 autres projets aéroportuaires seront mis en œuvre d'ici la fin du mandant du gouvernement de « l’Espoir et de la Sagesse » du Président Rohani, et principalement d'ici la fin de cette année civile iranienne (Avant le 21 mars 2021), et avec le lancement de ces projets, environ 10 millions de personnes supplémentaires s'ajouteront à la capacité des aéroports du pays en ce qui concerne le trafic passagers. »

Le ministre iranien des Routes et du Développement urbain a déclaré: « Ces projets comprennent des terminaux nationaux et internationaux, des pistes et des parkings pour avions, des tours de guet et des systèmes de radar et de navigation qui permettront à la fois d'augmenter la capacité et de développer les performances et la sécurité et la sureté des vols. »