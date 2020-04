Le ministère iranien de la Santé se dit prêt à aider les Américains empêtrés dans la crise du coronavirus

Réagissant le jeudi 23 avril sur sa page Twitter, à la proposition d’aide de son homologue américain, dont le pays maintient toujours ses sanctions illégales, les plus cruelles, contre l’Iran, notre ministre de la Santé, Saïd Namaki a écrit : « Aujourd'hui, le Secrétaire américain à la Santé a annoncé lors d’une réunion de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qu'il était prêt à aider l'Iran à faire face au coronavirus. »

«Comme nous l'avons déjà annoncé lors de la réunion des ministres de la Santé, membres de l'OMS, en réaction à cette prétendue offre d’aide absurde et illusoire, il faut le dire encore que face au coronavirus, la République islamique d'Iran, à l’apogée de sa dignité et de sa fierté, est aujourd’hui sur le point de dominer la maladie, et cela grâce à Dieu et à l'aide du peuple et des responsables et à un partenariat sincère intersectoriel dans le pays », s’est-il félicité.