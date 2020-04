Les avancées scientifiques et technologiques sont le droit légitime des Iraniens (Téhéran)

Jeudi soir, Abbas Mousavi a également rejeté l’affirmation du secrétaire d’État américain Mike Pompeo selon laquelle le lancement par le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) constitue une violation de la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations unies,

dire de telles remarques dérangeantes n'ébranlera jamais la détermination de la nation pour de nouveaux progrès.

«Aucune résolution n'interdit à l'Iran de lancer un satellite dans l'espace, et la référence américaine à la résolution 2231 est définitivement hors de propos et en contradiction avec la réalité. Étonnamment, la résolution 2231 est la résolution même que Washington a violée en se retirant du JCPOA (l'accord sur le nucléaire, officiellement connu sous le nom de Plan d'action global conjoint) [en mai 2018], et fait pourtant clairement pression sur d'autres pays indépendants pour qu'ils enfreignent », Mousavi souligné.

Le diplomate iranien a également rejeté les dernières remarques du porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères Christofer Burger selon lesquelles «le programme de roquettes iranien a un effet déstabilisateur sur la région», disant que la déclaration vient au moment où Berlin lui-même a l'intention d'acheter des avions de chasse capables de transporter des bombes nucléaires.

«De telles politiques à deux niveaux menacent la sécurité de la région, de l'Europe et du monde», a noté Mousavi.

Le premier satellite militaire iranien, baptisé Nour-1 (Light 1), a été lancé à bord du satellite Qased (Messenger) dans les premières heures de mercredi à partir d'un emplacement à Dasht-e Kavir, le désert central de l'Iran.



Le satellite a été placé en orbite à 425 kilomètres (265 miles) au-dessus de la surface de la Terre.

La résolution 2231, qui a approuvé un accord nucléaire multilatéral de 2015 entre l'Iran et six autres pays - dont les États-Unis se sont par la suite retirés - a demandé à l'Iran «de ne mener aucune activité liée aux missiles balistiques conçus pour être capables de fournir des armes nucléaires,

y compris les lancements utilisant une telle technologie de missile balistique», mais n'a pas interdit à Téhéran de lancer des satellites.

En outre, en vertu d'autres lois internationales, y compris celles régissant les activités spatiales, tous les pays ont le droit d'utiliser l'espace à des fins pacifiques.

