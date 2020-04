Le mois de Ramadan, une occasion de renouer avec l'amitié, la solidarité et l'empathie (l'ambassadeur d'Iran à Paris)

A l'osassions du début du mois de ramadan, je présente mes félicitations à tous les musulmans français. Le mois de Ramadan, à la lumière de ses enseignements spirituels et lumineux, représente l'occasion de renouer avec l'amitié, la solidarité et l'empathie.

Au cours de ces jours difficiles et délicats où le monde fait face à la pandémie du covide19, je souhaite la paix, la tranquillité, la sécurité et la santé pour vous et pour tous les peuples du monde, a écrit vendredi Bahram Ghassemi sur son compte de Tweeter.

Le Ramadan commence traditionnellement par l'observation du croissant de lune, ce qui signifie que le début du mois sacré ne peut être prédit avec précision. Le calendrier islamique est basé sur le cycle lunaire, et les dates du Ramadan changent donc chaque année, sous réserve de l'observation de la lune. En Iran, le ramadan devrait également commencer samedi, 25 avril 2020.

