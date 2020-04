Malgré les sanctions, l'Iran a pu exporter vers 128 pays

Le directeur général de la douane iranienne a affirmé: "L'Iran a importé aussi des marchandises provenant de 112 pays différents. Près de 70% de notre commerce extérieur se fait avec les pays asiatiques. L'Europe est notre deuxième partenaire économique."

" La valeur du commerce extérieur de l'Iran en 1398 s'élevait à 85.170 milliards de dollars. Sur ce montant, la part des exportations iraniennes est plus de 41.370 milliards de dollars. Les principaux partenaires commerciaux de l'Iran en 1398 étaient l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Plus de 68% du commerce extérieur de l'Iran était fait avec les pays asiatiques.", a ajouté Mahdi MirShafee.